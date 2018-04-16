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Мастерская VORHOUSE дарит комплект детской мебели «Три поросенка» при заказе домика-конструктора «ЯСАМ»
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Мастерская VORHOUSE дарит комплект детской мебели «Три поросенка» при заказе домика-конструктора «ЯСАМ» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Мастерская VORHOUSE объявила об акции, которая будет полезна родителям, чьи дети проводят лето на даче, в деревне или в загородном доме: только до 15 мая при заказе домика-конструктора «ЯСАМ» каждый держатель карты Family получит в подарок комплект деревянной детской мебели «Три поросенка».
Домик-конструктор «ЯСАМ» — очень нужная детская летняя вещь. Малыши могут играть в собственном доме, а родители будут рады, что дети проводят лето с друзьями на улице, могут спрятаться от жары и зноя или оставить свои игрушки под крышей в дождик. Домик сделан из сосны, и легко собирается детьми самостоятельно по подробной инструкции. Помощь взрослых нужна только при сборке крыши. Домик не разбирается на зиму, он может простоять много лет.
Комплект «Три поросенка» — это столик и две скамеечки к нему. В обычное время он стоит 3900 рублей, но если родители решатся на покупку домика-конструктора, они получат его бесплатно, предъявив карту лояльности ЕжикFamily.
Чтобы получить скидку, скачайте приложение сайта «ЕжикЕжик» для Apple или Android. В разделе «Скидки» найдите карточку Мастерской VORHOUSE и получите промо-код, который позволит добавить в заказ комплект «Три поросенка».
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