«Мамы готовы отдать любые деньги». В Тюмени будут бороться с мошенниками в сфере реабилитации инвалидов

Проблемы социального предпринимательства в сфере реабилитационных услуг для детей обсудили в понедельник за круглым столом, организованным комитетом по социальному предпринимательству ТРО «Опора России», общественники, представители органов власти и государственных медучреждений.

Как сообщила заведующий сектором кадровой политики в здравоохранении и медицинского образования департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Горбунова , в регионе создана трехуровневая система медицинской реабилитации детей в рамках ОМС. В ней участвуют областная клиническая психиатрическая больница, ОКБ №1, офтальмологический диспансер, реабилитационный центр «Надежда», а также оздоровительные санаторные учреждения.

По данным департамента здравоохранения, в Тюменской области в реабилитации нуждаются более 40 тысяч детей, из них 6 тысяч — инвалиды. В 2017 году соответствующие услуги бесплатно на базе государственных клиник получили 83% детей, а среди инвалидов этот показатель доходит до 98%.

Но родители отмечают, что предоставить всем детям реабилитацию в полном объеме только за счет бюджетных организаций практически невозможно. Это признают и в департаменте. Проблемы со здоровьем разные, например, детям с диагнозом ДЦП требуется постоянный уход и дорогостоящее лечение. И условно двухнедельный курс от государства — лишь малая доля от необходимого. Поэтому столь велик спрос на дополнительные услуги частных учреждений и НКО. И вот тут возникает много вопросов. Как заметила тюменская предпринимательница, создатель сети детских центров Марина Бакулина, нынешняя ситуация напоминает ту, что возникла несколько лет назад с частными детскими садами.

«Сформировался большой спрос на их услуги, но в результате открылось много заведений, работающих вне правового поля и пользовавшихся отсутствием регламентов и четко прописанных законодательных актов. Сейчас не совсем добросовестные люди появляются в сфере детской реабилитации, они пользуются тем, что мамы ради своих детей готовы отдать любые деньги», — говорит она.

Но даже без погружения в серьезную тему мошенничества остается острым вопрос квалифицированных кадров, узких специалистов в сфере реабилитации. Здесь без активного взаимодействия с органами власти не обойтись, говорят предприниматели. Основатель детского реабилитационного центра Татьяна Рыгина сама является матерью «особого» ребенка — в этот тяжелый и не очень-то прибыльный бизнес редко приходят люди, которых не коснулась такая беда. «Моей малышке чуть более двух лет, один из диагнозов — ДЦП. Когда наша семья впервые столкнулась с этим особым миром — врачи объявили, что наш ребенок инвалид, весь мир рухнул. И мы начали стучаться во все двери, пытаясь лечить всеми способами. В том числе ноотропными веществами, которые обладают рядом побочных эффектов, например, таким как эпилепсия. И требуется время, чтобы родители осознали — ДЦП не лечится. Но при этом нужна реабилитация», — рассказала Татьяна Рыгина.

Однако от хороших врачей она узнала, что ряд процедур по реабилитации в Тюменской области недоступны. Нужно ехать либо в Москву и Питер, либо за границу. Примерная стоимость месяца такой реабилитации — от 400 тысяч рублей. А в год таких курсов нужно не менее пяти. Много ли родителей могут себе это позволить?

Постепенно в регионе образовалась группа родителей с общими проблемами, в общении с ними Татьяна пришла к решению создать в Тюмени собственный центр по реабилитации с детским садом для особых малышей. Здесь внедряются дефицитные для региона методики: войта-терапия, бобат-терапия, услуги кондуктолога, нейрологопеда, дефектолога, аква-реабилитация, сенсорный зал и так далее. Результат 6 месяцев работы: 9 детей заговорили, трое встали у опоры самостоятельно, четверо сели, семеро поползли, пятеро встали на четвереньки и так далее.

Самая большая сложность — поиск соответствующих специалистов, говорит Татьяна Рыгина. Благодаря уже наработанным связям ей удается приглашать для работы в Тюмени экспертов не только из российских центров, но и из-за рубежа. Но людей этих профессий очень мало, а обучение их не всегда доступно в России. «Увы, мы не можем себе позволить отправить человека на 4 года учиться в Венгрию без всяких гарантий, что он потом вернется работать к нам, — обозначает проблему предпринимательница.

Получить необходимые сертификаты, свидетельства, лицензии — дело непростое и недешевое. На этом фоне больше возможностей занять свободную нишу получают специалисты без соответствующих сертификатов, со спорными методиками, эффективность которых не доказана. Зачастую это люди из-за рубежа, в частности из Китая. Ресурсов Росздравнадзора не хватает, чтобы эти сомнительные заведения. Родители ведутся на активную рекламу, но эксперты предостерегают, что после таких услуг может стать только хуже.

В итоге эксперты договорились, что общими усилиями предприниматели, представители власти и медики должны выработать определенные правила и регламенты, по которым будут жить НКО и бизнес в сфере детской реабилитации, чтобы этот рынок был легальным, а родители были уверены, что их детей лечат сертифицированные профессионалы. Как подчеркнула Марина Бакулина, комитет по социальному предпринимательству обратиться с соответствующим предложением в правительство Тюменской области.