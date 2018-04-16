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Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности
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Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности
Вести.Ru
3 часа назад
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Фото:
Вести.Ru
До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь «пассивным» способом — то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными «эйрбэгами».
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