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Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности
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Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь «пассивным» способом — то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными «эйрбэгами».
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