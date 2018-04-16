Индивидуальная тренировка и лекция: чемпионы провели для детей спортивный мастер-класс 

Для детей из многодетных семей организовали профессиональную тренировку с мастеров спорта международного класса. Занятие прошло 14 апреля в Красносельском районе.
Для детей провели часовую лекцию в формате «вопрос-ответ» о здоровом образе жизни. Затем ребят разделили на группы и организовали индивидуальные тренировки. В занятиях приняли участие дети в возрасте от 10 до 16 лет.
С юными москвичами позанимались чемпионка России по женской борьбе Екатерина Краснова и футбольный тренер Александр Маслов.
— Детям очень понравилось. После занятия они даже не хотели расходиться. В будущем мы планируем сделать такие тренировки регулярными. Предположительно, будем устраивать подобные занятия два раза в месяц, — поделилась организатор акции Оксана Бординова.
После мероприятия каждый пришедший ребенок получил автограф от мастеров спорта международного класса.