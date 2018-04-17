В библиотеке №133 открыли «Путь к звездам» 

Познавательная программа «Путь к звездам», посвященная Дню космонавтики, прошла на базе библиотеки №133 района Марьино.
— Ко Дню космонавтики в детской библиотеке прошло интерактивное занятие «Путь к звездам». Ребята узнали историю освоения космоса о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине. Все смогли поучаствовать в веселых и занимательных конкурсах и запустить свой самолетик в небо, — пояснили в администрации учреждения культуры.
Напомним, библиотека №133 находится по адресу: ул. Братиславская д.19, корп. 1. (то)