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В библиотеке №133 открыли «Путь к звездам»
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В библиотеке №133 открыли «Путь к звездам» 

Управа района Марьино 17 апреля 2018
Фото: Марьинский вестник
Познавательная программа «Путь к звездам», посвященная Дню космонавтики, прошла на базе библиотеки №133 района Марьино.
— Ко Дню космонавтики в детской библиотеке прошло интерактивное занятие «Путь к звездам». Ребята узнали историю освоения космоса о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине. Все смогли поучаствовать в веселых и занимательных конкурсах и запустить свой самолетик в небо, — пояснили в администрации учреждения культуры.
Напомним, библиотека №133 находится по адресу: ул. Братиславская д.19, корп. 1. (то)
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