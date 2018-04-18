В библиотеке №135 отметили юбилей книги «Мойдодыр»

Сотрудники библиотеки №135 района Марьино вместе с детьми отметили 95-летие книги Корнея Чуковского «Мойдодыр».

— Это забавная повесть, целью которой было приучить малышей к личной гигиене и опрятному внешнему виду, с течением времени не теряет своей актуальности, — рассказали в администрации учреждения культуры.

Дети вспомнили любимых героев книги. Услышали отрывки стихотворений, вспомнили мультфильм, снятый по произведению Корнея Чуковского.

Несмотря на век компьютерных технологий, дети продолжают любить книги, которыми зачитывались их бабушки и мамы. (то)