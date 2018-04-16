Детей станут пускать в театр бесплатно, если они идут с родителями

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ввести бесплатные билеты в театр для детей, которые идут на спектакль в сопровождении родителей.

«Мы планируем запустить новый пилотный проект «Семьей в театр». Мы будем стимулировать семейное посещение наших театров, как и детских, так и отчасти взрослых театров. Упрощенно говоря — если мама с папой идут в театр, ребенок, идущий вместе с ними, получает бесплатный билет», — сказал Мединский на итоговом заседании Минкультуры, передает РИА Новости. Он отметил, что билеты в детские театры не должны стоить столько же, сколько во взрослые.