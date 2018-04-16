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Детей станут пускать в театр бесплатно, если они идут с родителями
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Детей станут пускать в театр бесплатно, если они идут с родителями 

BFM.RU 1 час назад
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ввести бесплатные билеты в театр для детей, которые идут на спектакль в сопровождении родителей.
«Мы планируем запустить новый пилотный проект «Семьей в театр». Мы будем стимулировать семейное посещение наших театров, как и детских, так и отчасти взрослых театров. Упрощенно говоря — если мама с папой идут в театр, ребенок, идущий вместе с ними, получает бесплатный билет», — сказал Мединский на итоговом заседании Минкультуры, передает РИА Новости. Он отметил, что билеты в детские театры не должны стоить столько же, сколько во взрослые.
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