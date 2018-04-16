Минкультуры России предложило сделать бесплатным для детей посещение театров в сопровождении родителей

Министерство культуры РФ планирует запустить проект, который предполагает бесплатное посещение театров детьми в сопровождении родителей. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства.

«Мы планируем в этом году запустить пилотный проект «Семьей — в театр». Если упрощенно говорить — если мама и папа идут в театр, то ребенок идет с ними бесплатно», — пояснил В. Мединский

Он добавил, что проект планируется разработать на базе федеральных детских театров. Он предполагает бесплатное посещение для детей в возрасте до семи лет с билетом на отдельное место в сопровождении родителей, которые покупают только билеты на себя.