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Кормушки для птиц смастерили дети в центре «Родник» на Кронштадтском бульваре
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Кормушки для птиц смастерили дети в центре «Родник» на Кронштадтском бульваре 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Воспитанники досугового центра «Родник» на Кронштадтском бульваре приняли участие в мероприятии «Построим птичкам домики», посвященном защите окружающей среды. Об этом сообщил представитель центра.
— Дети создали для птиц яркие и практичные домики и кормушки из подручного материала. Завершив работу, дети вместе с родителями отправились в народный парк Головинского района. Развесив кормушки и наполнив их пшеном, дети подали пример всем, кому не безразлична жизнь птиц, — рассказали в «Роднике».
Напомним, досуговый центр «Родник» находится по адресу Кронштадтский бульвар, дом 37. (ео)
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