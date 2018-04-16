Кормушки для птиц смастерили дети в центре «Родник» на Кронштадтском бульваре

Воспитанники досугового центра «Родник» на Кронштадтском бульваре приняли участие в мероприятии «Построим птичкам домики», посвященном защите окружающей среды. Об этом сообщил представитель центра.

— Дети создали для птиц яркие и практичные домики и кормушки из подручного материала. Завершив работу, дети вместе с родителями отправились в народный парк Головинского района. Развесив кормушки и наполнив их пшеном, дети подали пример всем, кому не безразлична жизнь птиц, — рассказали в «Роднике».

Напомним, досуговый центр «Родник» находится по адресу Кронштадтский бульвар, дом 37. (ео)