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В драмтеатре пройдет благотворительный бал в поддержку тяжелобольных детей
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В драмтеатре пройдет благотворительный бал в поддержку тяжелобольных детей 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Ежегодный благотворительный бал САФУ в этом году состоится в Театре драмы. Он пройдет 19 апреля. Все собранные на нем средства пойдут на счет Архангельской областной детской клинической больницы. На них больница сможет оборудовать сенсорную комнату в паллиативном отделении.
Бал проводится с 2012 года. Организатор в этом году — Высшая школа экономики, управления и права САФУ. Цели бала — привлечение внимания общественности к проблеме детей с тяжелыми заболеваниями, объединение студенчества и формирование активной гражданской позиции.
— До этого у нас были танцевальные площадки, например, училище имени Воронина, Гостиные дворы. В этом году мы решили повысить именно масштабность нашего мероприятия, чтобы всем гостям было комфортно, мы решили взять эту площадку, самую крупную в городе, — рассказала одна из организаторов, студентка Виктория Инькова.
Отделение детской паллиативной помощи открылось в апреле 2017 года. В нем находится десять палат, процедурные кабинеты и игровая комната, которую оборудовали полностью силами благотворителей.
Паллиативная помощь требуется детям, чей шанс на полное восстановление незначителен. Такая помощь рассчитана на облегчение боли и симптомов, но не на лечение болезни.
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