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В «Гермесе» на Дубнинской провели урок ментальной арифметики
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В «Гермесе» на Дубнинской провели урок ментальной арифметики 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В филиале центра развития творчества детей и юношества «Гермес» на Дубнинской состоялся урок ментальной арифметики. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Ребята с большим удовольствием слушали педагога, считали и знакомились с устройством абакуса, — рассказал представитель администрации.
Он также добавил, что занятия по ментальной арифметике проходят в «Гермесе» на Дубнинской каждую пятницу, начало в 17.30.
Напоминаем, один из филиалов центра развития творчества детей и юношества «Гермес» располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 21. (мю)
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