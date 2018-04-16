В «Гермесе» на Дубнинской провели урок ментальной арифметики

В филиале центра развития творчества детей и юношества «Гермес» на Дубнинской состоялся урок ментальной арифметики. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребята с большим удовольствием слушали педагога, считали и знакомились с устройством абакуса, — рассказал представитель администрации.

Он также добавил, что занятия по ментальной арифметике проходят в «Гермесе» на Дубнинской каждую пятницу, начало в 17.30.

Напоминаем, один из филиалов центра развития творчества детей и юношества «Гермес» располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 21. (мю)