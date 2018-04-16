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Воспитанники детского сада на Клязьминской стали лауреатами танцевального фестиваля
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Воспитанники детского сада на Клязьминской стали лауреатами танцевального фестиваля 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В дошкольном учебном корпусе № 1485 на Клязьминской улице 12 апреля прошел 11-й Конкурс-фестиваль танца «Под знаком Терпсихоры». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, фестиваль для детей организовали сотрудники спортивно-досугового центра «Радуга».
— Учебный конкурс № 1485 на фестивале представили танцевальные коллективы «Веселые ребята» и «Мажорчики», — рассказал сотрудник администрации. — Праздник прошел ярко и интересно, детей очень впечатлило событие такого масштаба. Группа «Мажорчики» стала лауреатом первой премии, а «Веселые ребята» — дипломантом в номинации «Танцевальная фантазия». Ребята получили памятные грамоты.
Напоминаем, учебный конкурс № 1485 располагается по адресу ул. Клязьминская, д. 21а. (мю)
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