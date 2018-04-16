В Бабушкинском прошел мастер-класс «Конструирование из бумаги»

В Культурном центре на Коминтерна 11 апреля состоялся детский мастер-класс «Конструирование из бумаги».

— Ко Дню космонавтики для детей в центре провели мастер-класс по конструированию из бумаги. Участники мастер-класса при помощи бумаги, ножниц, клея и декоративных материалов создали ракеты, которые потом запустили в космос, — рассказали в центре.

Узнать о предстоящих мероприятиях центра можно в паблике культурного центра или по телефону 8 (495) 471-45-66.

Напомним, что в Культурном центре на Коминтерна регулярно проходят занятия для детей и взрослых. (вт)