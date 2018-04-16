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В КЦ «Митино» представили спектакль «Фантазеры»
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В КЦ «Митино» представили спектакль «Фантазеры» 

Управа района Митино 42 минуты назад
Фото: Управа района Митино
В Культурном центре «Митино» состоялся бесплатный показ спектакля «Фантазеры». Постановка была подготовлена юными актерами театра-студии «Дверь» под руководством Екатерины Мироновой.
Как сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина, спектакль поставлен по сценарию Екатерины Мироновой. В постановке затрагивается извечная тема различия мира взрослых и детей. Сюжет спектакля определяют дети, которые показывают взрослым, то, что они не всегда в состоянии увидеть в себе. (ср)
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