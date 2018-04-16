Около 900 млн рублей выделит Оренбургская область на детский отдых в 2018 году

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. / ТАСС /. Около 900 млн рублей выделит Оренбургская область на организацию детского отдыха летом 2018 года, сообщил в понедельник вице-губернатор региона Павел Самсонов

"На летнюю кампанию будет выделено более 880 млн рублей, планируется оздоровить более 113 тыс. детей нашей области", — сказал он на совещании по организации детского отдыха.

Более 70 тыс. — это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, порядка 500 одаренных детей смогут провести отдых на море в Краснодарском крае.

В области действует сертификатная система на оплату детского отдыха. Родители получают сертификаты на оплату детского отдыха и оздоровления с компенсацией от 50 до 100% за счет бюджета от стоимости путевки в регионе. Бесплатно путевку получат дети работающих родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим полтора прожиточных минимума, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и одаренные дети. Если доход семьи превышает данный минимум, то детская путевка обойдется за полцены. В прошлом году на детский отдых выделялось более 900 млн рублей.