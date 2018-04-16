В Митине организуют детскую программу «Непоседы»

В Культурном центре «Митино» в среду, 18 апреля, пройдет интерактивная игровая программа для детей «Непоседы». Мероприятие организовано в рамках проекта «Игровая среда». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов центра Светлана Мухрина.

— Приглашаем малышей в возрасте от четырех лет и старше поучаствовать в играх, конкурсах и тематических викторинах, которые подготовили наши веселые аниматоры, — сказала Светлана Мухрина

Игровое мероприятие состоится по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало программы в 12.00. Вход свободный для всех желающих.