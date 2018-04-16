Доктор из Германии станцевал для тяжелобольного ребенка

Лечащий врач одной из клиник немецкого города Висбаден пообещал больному ребенку исполнить танец, если тот пойдет на поправку. После того, как маленькому пациенту стало лучше, то доктор сдержал свое слово. Забавный танец медицинского работника опубликовали на YouTube.

Маленький Геррит страдает редким генетическим заболеванием, которое приводит к ослаблению иммунной системы. В течение последнего месяца мальчик он находился в палате интенсивной терапии. Доктор обещал ребенку, что станцует для него, если тот пойдет на поправку, и сдержал обещание.

Свидетелями танца стали родители пациента, а также персонал и посетители больницы. Видео снимал на смартфон отец ребенка. В настоящее время ролик просмотрели почти 130 тысяч раз, лайкнули более тысячи раз.

Танцевать любят не только люди, но и пернатые представители животного мира. Не так давно посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующих страусов, которые повторяли движения подошедшего к вольеру мужчины. Они раскачивались из стороны в сторону в такт движениям посетителя.