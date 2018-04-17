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Мальчик в Североморске выжил, выпав из окна девятого этажа
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Мальчик в Североморске выжил, выпав из окна девятого этажа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик выпал из окна девятого этажа в Североморске и остался жив, упав в сугроб. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СУ СКР, с места ЧП ребенка доставили в больницу.
"Его состояние стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает", — сообщает ведомство, не уточняя, какие у пострадавшего травмы.
По данным следователей, инцидент произошел в понедельник вечером, пострадавший — мальчик 2009 года рождения. Было ли окно открыто или он сам открыл его, пока неизвестно. СК проводит проверку.
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