Мальчик в Североморске выжил, выпав из окна девятого этажа

МУРМАНСК, 17 апреля. / ТАСС /. Восьмилетний мальчик выпал из окна девятого этажа в Североморске и остался жив, упав в сугроб. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СУ СКР , с места ЧП ребенка доставили в больницу.

"Его состояние стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает", — сообщает ведомство, не уточняя, какие у пострадавшего травмы.

По данным следователей, инцидент произошел в понедельник вечером, пострадавший — мальчик 2009 года рождения. Было ли окно открыто или он сам открыл его, пока неизвестно. СК проводит проверку.