Как отучить ребенка вставать слишком рано: пошаговое руководство

Для начала разберемся с самыми частыми причинами ранних подьемов:

Яркий свет. С наступлением весны начинает светать раньше, и лучи неминуемо будят малыша.

Сбитый режим. Слишком позднее или раннее укладывание, слишком короткие или длинные дневные сны.

Дискомфорт. Будь то протекающий подгузник, сухой воздух в спальне или голод.

Скачок в развитии. Малыш активно осваивает ползанье, ходьбу и другие навыки, так что сон — для слабаков!

Болезнь или прорезывание зубов. Тут все очевидно: неприятные ощущения мешают крохе спать спокойно и долго.

А рано — это во сколько?

Любые подьемы до пяти утра считаются ночными брожениями, а не нормальным началом дня. От пяти до шести утра — так называемая серая зона: для большинства детей это тоже «ночь», но некоторые ранние пташки хотят вставать именно в этом промежутке. А 6-7 утра –абсолютно нормальное время для детского пробуждения (как бы это ни расстраивало родителей). Но очень важно обращать внимание на эти признаки:

Настроение ребенка. Если он весел, бодр и требует утреннюю кашу, это время подьема для него нормально. Если он сонный, вялый, капризный — явно встал слишком рано.

Дневной сон. Золотое правило: если ребенок старше полугода снова укладывается через час после пробуждения, он недоспал утром.

План действий

Создайте темноту. Повесьте в комнате, где спит ребенок, блэк-аут шторы. Их можно купить или сшить самостоятельно из соответствующей ткани.

Обеспечьте полный комфорт. Попробуйте сменить подгузники на более мягкие и впитывающие, поставьте в комнату увлажнитель, убедитесь, что малышу удобно в его кроватке (или с вами в кровати).

Разберитесь с дневными снами. Сверьтесь с табличкой норм сна по возрасту: у вас все совпадает? И слишком короткие, и слишком длинные дневные сны могут приводить к ранним подьемам. Если двухлетка вскакивает в пять утра, а потом четыре часа спит днем, режим точно надо менять.

Разберитесь с ночным сном. Тут, опять-таки, необходимо заглянуть в таблицу. Очень часто отчаявшиеся родители начинают укладывать юного жаворонка все позже и позже, надеясь, что это поможет. Но эффект, как ни странно, часто бывает ровно противоположный — еще более ранние пробуждения. Если малыш ложится спать в 11 вечера, а встает в 5-6 утра, попробуйте укладывать его существенно раньше.

Продлевайте утренний сон любыми методами. Ваша задача — сформировать у ребенка устойчивую привычку (и не умереть от недосыпа). Если для этого надо взять его к себе в постель в пять утра, немного укачать, дать грудь или бутылочку, смело действуйте.

Играйте «в ночь». Как бы весел и бодр ни был младенец в пять утра, не поддавайтесь. Объясните, что сейчас ночь, все спят, и он тоже должен спать. Не нужно играть с ним, бежать готовить завтрак или радостно распахивать окна. Ребенка постарше, который спит в отдельной комнате, научите определять время и объясните, во сколько начинается день у всей семьи.

Помните о естественных нуждах. Очень часто дети просыпаются от голода или желания сходить в туалет, а потом просто не могут снова заснуть. Попробуйте идти на опережение: высаживать малыша или подкармливать его в 3-4 утра.

Смиритесь. Если 5-6 утра — естественное время пробуждения для вашего ребенка (да, такое бывает), остается только приспособиться к нему. Ложитесь не позже 10 вечера, постарайтесь спать вместе с малышом днем, а утром досыпайте по очереди с мужем, если это возможно. Если научиться существовать в таком режиме, в какой-то момент вы его полюбите. Ведь все чудесные летние рассветы, прохладные утра и прогулки в просыпающемся леcу — ваши.