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Выставка «Дети рисуют мир, или ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ НАЦИЗМА И МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА»
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Выставка «Дети рисуют мир, или ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ НАЦИЗМА И МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Доме офицеров Западного военного округа открылась выставка рисунков детей из «горячих точек».
В Санкт-Петербурге, в большом зале Дома офицеров Западного военного округа представители ДОСААФ России, ВВПОД «Юнармия» и другие военно-патриотические организации приняли участие в открытии выставки рисунков детей из «горячих точек» бывшего СССР и зарубежья «Дети рисуют мир, или ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ НАЦИЗМА И МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА», которая уже стала международной. Будет представлено более 500 рисунков детей, которые не понаслышке знают, что такое война, теракты, потеря родных и близких.
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