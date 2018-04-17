Выставка «Дети рисуют мир, или ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ НАЦИЗМА И МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА» 

В Доме офицеров Западного военного округа открылась выставка рисунков детей из «горячих точек».
В Санкт-Петербурге, в большом зале Дома офицеров Западного военного округа представители ДОСААФ России, ВВПОД «Юнармия» и другие военно-патриотические организации приняли участие в открытии выставки рисунков детей из «горячих точек» бывшего СССР и зарубежья «Дети рисуют мир, или ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ НАЦИЗМА И МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА», которая уже стала международной. Будет представлено более 500 рисунков детей, которые не понаслышке знают, что такое война, теракты, потеря родных и близких.