Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта Минкультуры «Семьей — в театр»

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта «Семьей — в театр», которая была высказана в понедельник на итоговой коллегии Министерства культуры РФ и предполагает бесплатное посещение театра для детей до семи лет с отдельным местом в сопровождении родителей (которые покупают билет только на себя). Своим мнением актер поделился с ТАСС.

"Я считаю, что это замечательная идея, — сказал Безруков. — Если маленький ребенок, идущий с родителем или всей семьей, с папой и мамой в театр, будет получать свое место в зрительном зале бесплатно, это для огромного количества семей станет дополнительным стимулом для семейных походов в театр".

По словам худрука Губернского театра, «нужно, чтобы эти походы стали традицией, а не редким явлением». «А для этого, — продолжил он, — театр должен стать доступным». «Сейчас театр порой проигрывает в доступности кино, сходить на хороший спектакль всей семьей — это действительно дорого», — признал актер.

Он полагает, что «доступность позволит ходить в театр чаще — раз в месяц, а не раз в год». «Мне вообще кажется, что все, что касается развития детей, должно быть бесплатно: кружки, спортивные секции, билеты в музеи, театры. Государство должно вкладываться в свое будущее — в воспитание образованных, развитых детей», — убежден худрук Губернского театра.

Инициатива Минкультуры

Министерство культуры РФ планирует запустить пилотный проект «Семьей — в театр», позволяющий детям бесплатно посещать театры вместе со взрослыми. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил в понедельник на итоговой коллегии Минкультуры.

Проект планируется разработать на базе федеральных детских театров. Он предполагает бесплатное посещение для детей до семи лет с отдельным местом в сопровождении родителей (которые покупают билет только на себя).

Мединский добавил, что также предполагается ввести «контроль цен на билеты в детский театр: они не должны стоить на уровне „взрослого“.

С июля 2015 года по предложению Минкультуры России все федеральные музеи обеспечили бесплатное посещение лицам, не достигшим 16-летнего возраста.