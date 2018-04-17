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Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта Минкультуры «Семьей — в театр»
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Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта Минкультуры «Семьей — в театр» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков поддержал идею пилотного проекта «Семьей — в театр», которая была высказана в понедельник на итоговой коллегии Министерства культуры РФ и предполагает бесплатное посещение театра для детей до семи лет с отдельным местом в сопровождении родителей (которые покупают билет только на себя). Своим мнением актер поделился с ТАСС.
"Я считаю, что это замечательная идея, — сказал Безруков. — Если маленький ребенок, идущий с родителем или всей семьей, с папой и мамой в театр, будет получать свое место в зрительном зале бесплатно, это для огромного количества семей станет дополнительным стимулом для семейных походов в театр".
По словам худрука Губернского театра, «нужно, чтобы эти походы стали традицией, а не редким явлением». «А для этого, — продолжил он, — театр должен стать доступным». «Сейчас театр порой проигрывает в доступности кино, сходить на хороший спектакль всей семьей — это действительно дорого», — признал актер.
Он полагает, что «доступность позволит ходить в театр чаще — раз в месяц, а не раз в год». «Мне вообще кажется, что все, что касается развития детей, должно быть бесплатно: кружки, спортивные секции, билеты в музеи, театры. Государство должно вкладываться в свое будущее — в воспитание образованных, развитых детей», — убежден худрук Губернского театра.
Инициатива Минкультуры
Министерство культуры РФ планирует запустить пилотный проект «Семьей — в театр», позволяющий детям бесплатно посещать театры вместе со взрослыми. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил в понедельник на итоговой коллегии Минкультуры.
Проект планируется разработать на базе федеральных детских театров. Он предполагает бесплатное посещение для детей до семи лет с отдельным местом в сопровождении родителей (которые покупают билет только на себя).
Мединский добавил, что также предполагается ввести «контроль цен на билеты в детский театр: они не должны стоить на уровне „взрослого“.
С июля 2015 года по предложению Минкультуры России все федеральные музеи обеспечили бесплатное посещение лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
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