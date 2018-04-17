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Тяньцзиньский хор детей с нарушениями слуха
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Тяньцзиньский хор детей с нарушениями слуха 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
Тяньцзинь, 16 апреля /Синьхуа/ — В детском хоре «Сяохайтунь» /"Дельфиненок"/ из Тяньцзиня /Северный Китай/ поют ребята с врожденными нарушениями слуха. Этот творческий коллектив был организован родителями слабослышащих детей в 2014 году.
Сейчас в хоре более 20 юных исполнителей. За три с лишним года ребята много раз участвовали в различных концертах, а в 2016 году даже выступили за границей — на 9-х Всемирных хоровых играх в России.
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