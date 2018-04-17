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Областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Беззуба, осужденного за падение ворот на ребенка
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Областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Беззуба, осужденного за падение ворот на ребенка 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Свердловский областной суд сегодня рассмотрит апелляцию по делу общественника, экс-главы квартальных Орджоникидзевского района Алексея Беззуба. За падение ворот на ребенка он был приговорен к трем годам условно по статье «Халатность». Рассматривать апелляцию будет судья Юлия Гаврилова.
«17.04.2018 года в 10:30 в зале 27б Областного суда под председательством судьи Гавриловой состоится заседание, апелляция по моему делу, — написал на своей страничке в Facebook Алексей Беззуб. — Я бы хотел поблагодарить всех, кто был неравнодушен, освещал это дело и кто написал характеристику на меня».
Несчастный случай произошел в сентябре 2016 года — на одном из кортов на четырехлетнего мальчика, качавшегося на воротах в присутствии родителей, упали эти ворота. Ребенок получил разрыв поджелудочной железы, был прооперирован. Беззуб как глава квартальных защищал себя, например, указывая на то, что висело предупреждение о правилах поведения на площадке с запретом лазить по конструкциям на корте; на то, что момента падения ворот на ребенка не видел никто; на то, что поместить ворота на корт было инициативой местных жителей, а не муниципальных служб.
Алексей Беззуб даже провел вычисления, которые показали, что ворота на ребенка упасть не могли, а также задался вопросом, почему остальные внутренние органы ребенка, кроме поджелудочной железы, оказались не повреждены. В денежной компенсации на сумму свыше миллиона, которую требовали родители ребенка, суд отказал. Политическим заказом Беззуб приговор не считает — по его мнению, в нем проявилось несовершенство следствия и судебной системы в стране.
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