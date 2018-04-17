Омичи переживают, что здание детсада № 310 скоро развалится

Соответствующий пост опубликовали горожане в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

Мать одного из воспитанников детского сада № 310 через соцсети решила обратиться к городской администрации. Омичка опасается за жизнь и здоровье своего ребёнка, которму приходится ходить в детский сад, стены которого покрылись трещинами.

«Уважаемая администрация, обратите внимание на детский сад № 310! Куда вы смотрите?! У нас там детки, детсад трещит по швам! На жалобы реакции нет, от этого очень печально. Мы не хотим лишиться своих деток. Как их водить в детсад и думать: «Не дай Бог, что случится». Стена по швам трещит, они там играют… Почему все обращают на это внимание, когда уже поздно?» — написала омичка.

Отметим, что к комментированию поста подключились и родители других детей, которые ходят в этот же детский сад. Так, по словам одной из мам, на территории детского сада появилась глубокая яма, которую просто отгородили лентой.