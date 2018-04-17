Ещё
Омичи переживают, что здание детсада № 310 скоро развалится
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичи переживают, что здание детсада № 310 скоро развалится 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Соответствующий пост опубликовали горожане в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
Мать одного из воспитанников детского сада № 310 через соцсети решила обратиться к городской администрации. Омичка опасается за жизнь и здоровье своего ребёнка, которму приходится ходить в детский сад, стены которого покрылись трещинами.
«Уважаемая администрация, обратите внимание на детский сад № 310! Куда вы смотрите?! У нас там детки, детсад трещит по швам! На жалобы реакции нет, от этого очень печально. Мы не хотим лишиться своих деток. Как их водить в детсад и думать: «Не дай Бог, что случится». Стена по швам трещит, они там играют… Почему все обращают на это внимание, когда уже поздно?» — написала омичка.
Отметим, что к комментированию поста подключились и родители других детей, которые ходят в этот же детский сад. Так, по словам одной из мам, на территории детского сада появилась глубокая яма, которую просто отгородили лентой.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске в частном детском центре сломали предплечье 6-летнему мальчику Омский школьник получил награду на художественной выставке в Чехии Омич поскандалил с Тимати и Фадеевым в эфире ТНТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя6
Что стало со звездами «Аншлага»
Что стало с популярными группами и певцами 90-х19
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение