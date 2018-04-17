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В Омске расследуют внезапную смерть ребенка
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В Омске расследуют внезапную смерть ребенка 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: superomsk.ru
Следственный комитет по Омской области устанавливает причины гибели пятимесячной девочки, сообщили на официальном сайте ведомства.
По данным правоохранительных органов, девочке ребенку стало плохо ночью. Ее родители вызвали скорую помощь. Врачи пытались реанимировать младенца, однако спасти не удалось.
Причины гибели до сих пор не известны. Следствие не обнаружило телесных повреждений у ребенка. Чтобы установить причину такой неожиданной гибели была назначена судебно-медицинская экспертиза. По реузульатам проверки будет принято процессуальное решение.
В январе 2018 года в подмосковном Краснознаменске в своей кроватке внезапно погибла полуторамесячная девочка.
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