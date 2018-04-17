В Качугском районе сотрудники полиции оперативно разыскали без вести пропавшего первоклассника

Около часа ночивмежмуниципальный отдел

МВД России «Качугский» обратилась жительница деревни Краснояр с заявлением, что накануне днем ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее восьмилетний сын.

На поиски ребенка был ориентирован личный

состав. Были опрошены родственники и друзья ребенка. В ходе

оперативно-розыскных мероприятий инспектором по делам несовершеннолетних

и сотрудником уголовного розыска первоклассник в течение часа был обнаружен на сеновале жилого дома, находящегося на той же улице в нескольких метрах от его места проживания.

Как пояснил несовершеннолетний, он в компании друзей играл на сеновале, где в дальнейшем заснул.

Боясь переохлаждения ребенка, сотрудники

полиции показали мальчика работнику медицинского учреждения, который

признал состояние ребенка удовлетворительным.

Школьник возвращен в семью. С ним проведена профилактическая беседа с целью недопущения подобных ситуаций.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен

административный протокол по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации

(неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).