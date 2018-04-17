В Качугском районе сотрудники полиции оперативно разыскали без вести пропавшего первоклассника 

Около часа ночивмежмуниципальный отдел
МВД России «Качугский» обратилась жительница деревни Краснояр с заявлением, что накануне днем ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее восьмилетний сын.
На поиски ребенка был ориентирован личный
состав. Были опрошены родственники и друзья ребенка. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий инспектором по делам несовершеннолетних
и сотрудником уголовного розыска первоклассник в течение часа был обнаружен на сеновале жилого дома, находящегося на той же улице в нескольких метрах от его места проживания.
Как пояснил несовершеннолетний, он в компании друзей играл на сеновале, где в дальнейшем заснул.
Боясь переохлаждения ребенка, сотрудники
полиции показали мальчика работнику медицинского учреждения, который
признал состояние ребенка удовлетворительным.
Школьник возвращен в семью. С ним проведена профилактическая беседа с целью недопущения подобных ситуаций.
В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен
административный протокол по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации
(неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).