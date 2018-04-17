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В продаже появились первые детские автокресла с подушками безопасности
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В продаже появились первые детские автокресла с подушками безопасности 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Испытания показали, что при столкновении нагрузка на голову и шейные позвонки детей снижается на 55%.
Британские специалисты компании Max-Cosi разработали первые детские кресла с подушкой безопасности.
Кресло рассчитано на детей ростом от 61 до 105 см и весом до 19 кг.
Подушки безопасности располагаются в его плечевых лямках.
Сообщается, что в случае столкновения они надуваются за 0,05 сек.
Изобретение уже поступило в продажу в Великобритании, его стоимость составляет 780 долларов.
Отметим, что в 2017 году в России вступили в силу новые требования к перевозке детей от 7 до 12 лет.
Так, детей старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, но с пристегнутым ремнем. Тем не менее, на переднем сидении использование автокресла обязательно.
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