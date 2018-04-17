Врачи рассказали, какие прививки приморцы могут сделать бесплатно

В рамках Европейской недели иммунизации, в Приморье пройдут мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения об иммунизации для здоровья, пройдут в крае с 23 по 29 апреля.

В этом году Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) проходит под лозунгом: «Вакцины работают» и «Вакцинация — это не только право, но и коллективная обязанность!».

«Иммунизация широко признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях — полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали дети и взрослые», — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора Валентина Воронок.

Она подчеркнула, что благодаря плановой иммунизации в Приморье не регистрируют такие болезни как дифтерия, гепатит В среди детей раннего возраста, полиомиелит, врожденная краснуха, практически нет кори.

Руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева сделала акцент на прививках, которые приморцы могут сделать бесплатно.

«Сегодня национальный календарь содержит сведения о профилактических прививках против 12 инфекций и всю необходимую информацию о сроках их проведения. Это туберкулез, гепатит B, пневмококковая инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, грипп, гемофильная инфекция. От этих заболеваний приморцев прививают бесплатно», — уточнила она.

Евгения Анатольевна подчеркнула, что прививки должны делать не только дети, но и взрослые.

«Важно помнить, что и во взрослом возрасте есть обязательные прививки. Такие как — гепатит В, краснуха (ее ставят людям до 55 лет), а также краснуха (до 25 лет)», — добавила врач.

В Приморье ежегодно происходят случаи, когда маленькие дети переносят тяжелые болезни.

«Связано это в основном с тем, что многие родители еще неадекватно относятся к прививкам, не понимают, что они очень важны для детей. Например, пневмококк вызывает множество серьезных заболеваний. А вакцина как раз может защитить наших детей от них», — сделала акцент на проблеме врач-педиатр детской поликлиники №5 Владивостока Ольга Горлова.

«Ликвидировать пробелы в иммунизации — цель нынешней недели», — говорят специалисты.