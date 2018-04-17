В Севастополе открылся новый детский сад

Подарок для самых маленьких жителей Севастополя и их родителей. В городе открыли новый детский сад. Он рассчитан более чем на 250 мест. Предусмотрены, как ясельные, так и дошкольные группы, передает "ТВ Центр"

Для ребят уже проводят обучающие и развивающие занятия. На территории — современные спортивные и игровые площадки. Жители Севастополя сами решили, что должно появиться на месте пустыря. Большинство проголосовали за строительство детского сада. В честь его открытия провели торжественную линейку с песнями и танцами.