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В Севастополе открылся новый детский сад
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В Севастополе открылся новый детский сад 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Подарок для самых маленьких жителей Севастополя и их родителей. В городе открыли новый детский сад. Он рассчитан более чем на 250 мест. Предусмотрены, как ясельные, так и дошкольные группы, передает "ТВ Центр".
Для ребят уже проводят обучающие и развивающие занятия. На территории — современные спортивные и игровые площадки. Жители Севастополя сами решили, что должно появиться на месте пустыря. Большинство проголосовали за строительство детского сада. В честь его открытия провели торжественную линейку с песнями и танцами.
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