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В омской мэрии заявили, что здание детсада № 310 не развалится
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В омской мэрии заявили, что здание детсада № 310 не развалится 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В администрации Омска прокомментировали информацию о состоянии детского сада № 310. По словам чиновников, в декабре 2017 года было проведено обследование технического состояния здания. Этим занимались специалисты ООО «Проектдиагностика».
«Состояние здания оценивается как работоспособное. Трещины зафиксированы только в наружной кирпичной кладке. Опасность внезапного разрушения отсутствует. Ситуация находится на контроле в профильном ведомстве», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»опубликовали жалобу жительницы нашего города. Мать одного из воспитанников детского сада № 310 через соцсети решила обратиться к городской администрации. Омичка опасается за жизнь и здоровье своего ребёнка, которому приходится ходить в детский сад, стены которого покрылись трещинами. Кроме того, одна из мам заявила, что на территории детского сада появилась глубокая яма, которую просто отгородили лентой.
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