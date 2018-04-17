В омской мэрии заявили, что здание детсада № 310 не развалится

В администрации Омска прокомментировали информацию о состоянии детского сада № 310. По словам чиновников, в декабре 2017 года было проведено обследование технического состояния здания. Этим занимались специалисты ООО «Проектдиагностика».

«Состояние здания оценивается как работоспособное. Трещины зафиксированы только в наружной кирпичной кладке. Опасность внезапного разрушения отсутствует. Ситуация находится на контроле в профильном ведомстве», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»опубликовали жалобу жительницы нашего города. Мать одного из воспитанников детского сада № 310 через соцсети решила обратиться к городской администрации. Омичка опасается за жизнь и здоровье своего ребёнка, которому приходится ходить в детский сад, стены которого покрылись трещинами. Кроме того, одна из мам заявила, что на территории детского сада появилась глубокая яма, которую просто отгородили лентой.