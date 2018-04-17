«Трещит по швам»: в городке Нефтяников может рухнуть детский сад

В социальных сетях появилась информация о том, что в детском саду, который расположен в Советском округе, скоро может рухнуть стена. Родители детей, посещающих это дошкольное учреждение, опубликовали гневный пост с требованием разобраться.

«У нас там детки, детсад трещит по швам! На жалобы реакции нет, от этого очень печально. Мы не хотим лишиться своих деток. Как их водить в детсад и думать: «Не дай Бог, что случится». Стена по швам трещит, они там играют… Почему все обращают на это внимание, когда уже поздно?», — сообщила одна из родительниц в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

К комментарию присоединились и родители других детей. Так, по словам одно из омичек, на территории детского сада вырыли глубокую яму, которую просто отгородили лентой. Правда нашлись и такие, которые посоветовали женщинам не подвергать детей опасности и перевести их в другой детский сад.

Фото: Wikimedia Commons, Thamizhpparithi Maari.