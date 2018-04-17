День космонавтики отметили в центре досуга и спорта «СОЦ-ИН»

Весенняя выставка, посвященная «Дню космонавтики», проходит в центре «СОЦ-ИН».

Выставку создали самые маленькие жители Ясенева — юным художникам до трех до 12 лет. Тема для выполнения работ звучала так: «Космос глазами ребенка». Такие занятия развивают фантазию у детей, помогают им составить представление о Вселенной и передать свою визуальную картинку с помощью красок на бумагу. Особенно нравится ребятам любоваться на результаты своего труда — все работы юных художников выставлены в холле центра «СОЦ-ИН». Посмотреть на них может любой желающий.