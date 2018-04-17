Ещё
День космонавтики отметили в центре досуга и спорта «СОЦ-ИН»
Далее:
Читайте также:
Ещё

День космонавтики отметили в центре досуга и спорта «СОЦ-ИН» 

Ясенево 21 минуту назад
Фото: Ясенево
Весенняя выставка, посвященная «Дню космонавтики», проходит в центре «СОЦ-ИН».
Выставку создали самые маленькие жители Ясенева — юным художникам до трех до 12 лет. Тема для выполнения работ звучала так: «Космос глазами ребенка». Такие занятия развивают фантазию у детей, помогают им составить представление о Вселенной и передать свою визуальную картинку с помощью красок на бумагу. Особенно нравится ребятам любоваться на результаты своего труда — все работы юных художников выставлены в холле центра «СОЦ-ИН». Посмотреть на них может любой желающий.
Ясенево: последние новости
В культурном центре «Вдохновение» Московский детский театр марионеток представит интерактивный спектакль В Южном Бутове построят детский сад с огородом-ягодником Музей Зюзинской волости скоро переедет в новое помещение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Что стало с популярными группами и певцами 90-х20
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение