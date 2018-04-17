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В детсадах Воткинска откроют дополнительные группы для детей-инвалидов
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В детсадах Воткинска откроют дополнительные группы для детей-инвалидов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Дополнительные группы для детей-инвалидов откроют в детских садах Воткинска к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба города.
Детский сад №27 сможет принять 15 детей с задержкой психического развития, а дошкольное учреждение №11 — 10 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с этим в детсадах откроются дополнительные ставки педагогов — психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов.
Отметим, в Воткинске зарегистрирован 101 ребенок-инвалид дошкольного возраста, 78 из которых посещают детские сады.
В настоящее время на базе детского сада №40 работают 13 групп по коррекции речи, 4 группы для слабовидящих, 2 — для детей с задержкой психического развития и группа для малышей с умственной отсталостью.
В дошкольном учреждении №11 работает одна группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» детские сады №11 и №40 получили около 580 тыс. рублей из республиканского бюджета и 500 тыс. рублей из городского бюджета на покупку оборудования для детей-инвалидов.
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