В детсадах Воткинска откроют дополнительные группы для детей-инвалидов

Воткинск. Удмуртия. Дополнительные группы для детей-инвалидов откроют в детских садах Воткинска к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба города.

Детский сад №27 сможет принять 15 детей с задержкой психического развития, а дошкольное учреждение №11 — 10 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В связи с этим в детсадах откроются дополнительные ставки педагогов — психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов.

Отметим, в Воткинске зарегистрирован 101 ребенок-инвалид дошкольного возраста, 78 из которых посещают детские сады.

В настоящее время на базе детского сада №40 работают 13 групп по коррекции речи, 4 группы для слабовидящих, 2 — для детей с задержкой психического развития и группа для малышей с умственной отсталостью.

В дошкольном учреждении №11 работает одна группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» детские сады №11 и №40 получили около 580 тыс. рублей из республиканского бюджета и 500 тыс. рублей из городского бюджета на покупку оборудования для детей-инвалидов.