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Около 7,3 тысяч многодетных семей края получают выплату на третьего ребенка
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Около 7,3 тысяч многодетных семей края получают выплату на третьего ребенка 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Почти 320 миллионов рублей направлено с начала года на выплаты семьям, в которых родился третий (или последующий) ребенок. Сегодня эту меру социальной поддержки получают 7,3 тысячи многодетных семей Приморья.
Претендовать на этот вид государственной поддержки могут семьи с российским гражданством. Важное условие для назначения выплаты — доход на каждого члена семьи не должен превышать величину среднедушевого дохода населения в Приморье.
«В этом году величина среднедушевого дохода населения в крае составляет 33 738 рублей», — уточнили в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Ежемесячная выплата родителям по случаю рождения третьего (или) последующего ребенка действует в Приморском крае с 2013 года, после выхода майского Указа Президента о поддержке семей с детьми. Получателями меры социальной поддержки стали почти 14,8 тысяч многодетных семей Приморья.
Этот вид пособия родители могут оформить лишь единожды, на одного ребенка, ставшего третьим или последующим в семье. Родители получают его до трехлетнего возраста малыша. Размер выплаты в 2018 году — 13 860 рублей.
На эту демографическую выплаты в региональном бюджете запланировали более 1,3 миллиардов рублей, 808,3 из которых предоставляет краевой бюджет. Остальные средства поступят из федеральной казны.
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