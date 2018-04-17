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В Сызрани спасатели вскрыли квартиры с запертыми внутри детьми
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В Сызрани спасатели вскрыли квартиры с запертыми внутри детьми 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На оперативный номер обратились матери несовершеннолетних. Сразу два похожих вызова поступили на номер муниципальной аварийно-спасательной службы Сызрани накануне, 16 апреля. Первый звонок сделала мать 12-летнего ребенка. Она рассказала, что в 22:00 вернулась домой и не смогла попасть в закрытую квартиру, расположенную в доме № 58 на проспекте 50 лет Октября. Второе сообщение пришло от жительницы улицы Астраханской. В ее случае внутри жилища остался 8-летний малыш. Специалисты дважды помогли вскрыть двери и попасть внутрь. К счастью, оба ребенка просто крепко спали, сообщает администрация г. о. Сызрань.
Фото: администрация г. о. Сызрань
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