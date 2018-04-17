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В исполкоме рассказали о решении проблемы нехватки мест в детских садах
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В исполкоме рассказали о решении проблемы нехватки мест в детских садах 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В ходе сессии Казгордумы подняли проблему нехватки мест в детских садах столицы Татарстана. Проблема становится все более актуальной на фоне улучшения демографический показателей. «Основным приоритетом социальной политики на сегодня остается образование. Дошкольным образованием в городе охвачены 75 процентов детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Проблемой остается обеспечение местами в детсадах детей от 2 до 3 лет, а также острая нехватка самих садов», — сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Для решения проблемы нехватки мест в детских садах используется вариативная схема. Часть нагрузки переложили на частные детские сады, и такой вариант показал свою эффективность.
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