Более 93 процентов бутовчан поддержали планы по благоустройству зоны отдыха в пойме реки Битца

Парк в пойме реки Битца находится между улицами Ратной и Знаменские садки. Зеленая территория парка занимает более 15 гектаров. Проект благоустройства этой зоны отдыха поддержали участники нового голосования проекта «Активный гражданин» — «за» высказались более 93 процентов жителей района.

Территорию планируется разделить на функциональные зоны: спортивно-игровую, прогулочную, для отдыха, а также для массовых мероприятий. В первой будут спортивные площадки с трибунами, атлетические площадки с тренажерами и турниками, во второй — прогулочные дорожки с местами для отдыха. А в зоне массовых мероприятий возведут амфитеатр на естественном склоне.

Справка: участники проекта «Активный гражданин» многократно принимали участие в голосованиях, касающихся благоустройств парков и зон отдыха. Так, например, по решениям участников проекта в январе 2018 года завершилось благоустройство зоны отдыха «Мещерское». Ранее, в декабре 2017 года, завершился первый этап благоустройства парка на Ходынском поле. В том же году преобразились и парки «850-летия Москвы», «Левобережный», усадьбы «Михалково» и «Грачёвка» — всего 9 зон отдыха, проекты для которых были ранее одобрены активными гражданами.