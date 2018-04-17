Ещё
Более 93 процентов бутовчан поддержали планы по благоустройству зоны отдыха в пойме реки Битца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 93 процентов бутовчан поддержали планы по благоустройству зоны отдыха в пойме реки Битца 

Вестник Бутова 50 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Парк в пойме реки Битца находится между улицами Ратной и Знаменские садки. Зеленая территория парка занимает более 15 гектаров. Проект благоустройства этой зоны отдыха поддержали участники нового голосования проекта «Активный гражданин» — «за» высказались более 93 процентов жителей района.
Территорию планируется разделить на функциональные зоны: спортивно-игровую, прогулочную, для отдыха, а также для массовых мероприятий. В первой будут спортивные площадки с трибунами, атлетические площадки с тренажерами и турниками, во второй — прогулочные дорожки с местами для отдыха. А в зоне массовых мероприятий возведут амфитеатр на естественном склоне.
Справка: участники проекта «Активный гражданин» многократно принимали участие в голосованиях, касающихся благоустройств парков и зон отдыха. Так, например, по решениям участников проекта в январе 2018 года завершилось благоустройство зоны отдыха «Мещерское». Ранее, в декабре 2017 года, завершился первый этап благоустройства парка на Ходынском поле. В том же году преобразились и парки «850-летия Москвы», «Левобережный», усадьбы «Михалково» и «Грачёвка» — всего 9 зон отдыха, проекты для которых были ранее одобрены активными гражданами.
Вестник Бутова: последние новости
В библиотеке № 193 сыграли исторический спектакль На сцене культурного центра «Вдохновение» выступит народный артист России Дмитрий Певцов В ЮЗАО выступит народный артист России Дмитрий Певцов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение