В сельской школе Ульяновской области отравились дети, санитары ищут причину 

Массовое заражение детей кишечной инфекцией произошло 16-17 апреля в Троицко-Сунгурской школе Новоспасского района, когда за помощью к медикам обратились 15 детей.
Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». К счастью, обошлось без госпитализации, все пострадавшие проходя амбулаторное лечение дома. Взрослые не пострадали. В школе работает комиссия регионального Минздрава и Роспотребнадзора. Специалисты взяли на анализ пробы воды, смывы с посуды. Проведено медицинское обследование самих работников пищеблока.