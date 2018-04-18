Ещё
В сельской школе Ульяновской области отравились дети, санитары ищут причину
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сельской школе Ульяновской области отравились дети, санитары ищут причину 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Массовое заражение детей кишечной инфекцией произошло 16-17 апреля в Троицко-Сунгурской школе Новоспасского района, когда за помощью к медикам обратились 15 детей.
Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». К счастью, обошлось без госпитализации, все пострадавшие проходя амбулаторное лечение дома. Взрослые не пострадали. В школе работает комиссия регионального Минздрава и Роспотребнадзора. Специалисты взяли на анализ пробы воды, смывы с посуды. Проведено медицинское обследование самих работников пищеблока.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Что можно узнать заранее о здоровье будущего ребенка? В Ульяновске состоится вечер, посвященный поэту-битнику Аллену Гинзбергу Прокуратуру Ульяновской области заинтересовали нарушения в Минздраве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс по-настоящему в кино10
Что стало с экс-участниками «Дома-2»
Самые странные факты об Иване Урганте4
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х24
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение