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Алексей К., январь 2003, Саратовская область
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Алексей К., январь 2003, Саратовская область 

РИА Новости 36 минут назад
Номер анкеты: d9l4w-ukdr
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.
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