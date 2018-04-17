В спортивном ориентировании по лесу лучшими оказались зеленоградцы 

14 апреля в лесном массиве 5-го микрорайона в Савелках состоялись окружные соревнования по спортивному ориентированию «Весенняя тропа». На старт вышли взрослые, школьники и родители с детьми из Зеленограда, Москвы, Химок, Лобни и Электростали.
Общее число участников составило 49 человек, все они успешно дошли до финиша, преодолев четырех километровую дистанцию с девятью контрольными пунктами. Лучшее время во многих возрастных категориях показали зеленоградские спортсмены. Так, победителями среди мужчин в категории М20 стал Гревцев Александр, М30 — Никитин Станислав, М45 — Степанов Вадим и М80 — Захаров Юрий. Среди женщин отличились зеленоградки Назарова Елизавета в категории Ж14 и Сурбанос Надежда в Ж30. Среди семейных участников все награды взяли представители Зеленограда: с детьми до 3-лет — семья Копейкиных, с детьми 5 — 7 лет — семья Орловых, с детьми 10-12 лет — семья Моисеевых.