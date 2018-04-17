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НБД-Банк снял социальный ролик о благотворительной акции «Монета добра»
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НБД-Банк снял социальный ролик о благотворительной акции «Монета добра» 

АиФ Нижний Новгород 3 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
НБД-Банк совместно с фондом помощи детям «НОНЦ» снял социальный ролик о благотворительной акции «Монета добра», сообщает пресс-служба компании.
Главная героиня ролика — маленькая нижегородка Катя вместе с мамой относит в центральный офис НБД-Банка накопленные монеты и опускает их в специальный куб, тем самым внося свой вклад в нужное дело помощи нуждающимся.
Видеоролик призван рассказать, что поход в офис банка для участия в акции «Монета добра» можно сделать общим семейным делом. Привлеките детей к увлекательной игре по поиску монеток в своих сумках и карманах, освободите копилки и вместе с детьми отнесите их в ближайший к вам офис НБД-Банка. Традиции благотворительности могут быть заложены с помощью таких простых примеров. Для детей это будет своеобразным уроком доброты.
Видеоролик размещен на страницах НБД-Банка и благотворительного фонда НОНЦ в социальных сетях — Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники.
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