НБД-Банк снял социальный ролик о благотворительной акции «Монета добра»

НБД-Банк совместно с фондом помощи детям «НОНЦ» снял социальный ролик о благотворительной акции «Монета добра», сообщает пресс-служба компании.

Главная героиня ролика — маленькая нижегородка Катя вместе с мамой относит в центральный офис НБД-Банка накопленные монеты и опускает их в специальный куб, тем самым внося свой вклад в нужное дело помощи нуждающимся.

Видеоролик призван рассказать, что поход в офис банка для участия в акции «Монета добра» можно сделать общим семейным делом. Привлеките детей к увлекательной игре по поиску монеток в своих сумках и карманах, освободите копилки и вместе с детьми отнесите их в ближайший к вам офис НБД-Банка. Традиции благотворительности могут быть заложены с помощью таких простых примеров. Для детей это будет своеобразным уроком доброты.

Видеоролик размещен на страницах НБД-Банка и благотворительного фонда НОНЦ в социальных сетях — Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники.