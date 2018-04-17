Театральные афиши запретят расклеивать вблизи школ, детских поликлиник и домов творчества

В российском законодательстве может появиться запрет на размещение театральных афиш в радиусе ста метров от детских образовательных учреждений, домов творчества и поликлиник.

Кроме того, появится новое понятие — «организация, предназначенная для детей». Соответствующие нормы прописаны в законопроектах, которые внесло в Госдуму Правительство. Во вторник, 17 апреля, документы поддержал на заседании Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Организация, предназначенная для детей, — организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучаются дети, детская медицинская, санаторно-курортная, физкультурно-спортивная организация, детская организация культуры, организация отдыха и оздоровления детей, организация социального обслуживания, оказывающая соответствующие услуги для детей», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Перечни таких организаций будет самостоятельно определять каждый регион.

На заседании комитета инициативы представил зампред Комитета по науке Игорь Морозов . Глава комитета Зинаида Драгункина высказала мнение, что на практике возможно осуществить ограничение в 50 метров, но документ поддержала.

Что касается распространения информационной продукции, не предназначенной для детей, то для неё также появится запрет на распространение в радиусе 100 метров от вышеперечисленных учреждений. Региональные власти, согласно поправкам, смогут сокращать до 50 метров разрешённую дистанцию, отделяющую детские учреждения от мест, где может распространяться запрещённая для детей информация.

Изменения предлагаются в статью 28.3 Административного кодекса. Авторы подчёркивают, что сейчас в соответствии со статьёй 6.17 кодекса за нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрена санкция в виде штрафа.

Также кабмин предлагает внести ряд поправок в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле». Кстати, в России сейчас функционирует 39,7 тысячи общедоступных библиотек, включающие 838,7 млн единиц хранения.

Новые правила могут коснуться правил при размещении кино-, видеоанонсов информационной продукции, запрещённой для детей, при оказании услуг в кинотеатрах.

В Правительстве отметили, что уже сложилась практика, когда перед показом фильмов в кинотеатре демонстрируются киноанонсы, в том числе и перед фильмами, предназначенными для детей. Новый законопроект это исключает.