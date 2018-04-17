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Экологическая викторина «Знатоки природы» научила ребят любить окружающий мир
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Экологическая викторина «Знатоки природы» научила ребят любить окружающий мир 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В 16 апреля была проведена викторина «Знатоки природы». Викторину провела педагог-психолог Царёва Екатерина Викторовна. К природе во всем ее многообразии детьми должно быть установлено осознанно-правильное отношение.
Кроме того, необходимо привить внимательное отношение к людям, охраняющим природу и заботящимся о ней. Детям нужно рассказывать о значении экологии и истории её возникновения.
Ребятам необходимо привить образец поведения гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.
Тот способ, которым до детей пытались донести информацию, увлек ребят в занимательный мир кроссвордов, загадок, подготовленных ребусов, а физкультминутка «На прогулке в лесу» помогла снять мышечное напряжение.
Положительные эмоции, которые ощутил каждый участник, стали еще ярче с получением ими медали-эмблемы «Юный знаток природы», храня которою дети будут помнить о правилах поведения на природе.
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