Экологическая викторина «Знатоки природы» научила ребят любить окружающий мир

В 16 апреля была проведена викторина «Знатоки природы». Викторину провела педагог-психолог Царёва Екатерина Викторовна . К природе во всем ее многообразии детьми должно быть установлено осознанно-правильное отношение.

Кроме того, необходимо привить внимательное отношение к людям, охраняющим природу и заботящимся о ней. Детям нужно рассказывать о значении экологии и истории её возникновения.

Ребятам необходимо привить образец поведения гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.

Тот способ, которым до детей пытались донести информацию, увлек ребят в занимательный мир кроссвордов, загадок, подготовленных ребусов, а физкультминутка «На прогулке в лесу» помогла снять мышечное напряжение.

Положительные эмоции, которые ощутил каждый участник, стали еще ярче с получением ими медали-эмблемы «Юный знаток природы», храня которою дети будут помнить о правилах поведения на природе.