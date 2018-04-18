Депрессия матери бьет по интеллекту ее маленького ребенка

Депрессия матери может плохо повлиять на уровень интеллекта ее ребенка. Исследование показало, что не проявляющие достаточного внимания к своим чадам женщины негативно воздействуют на их развитие. Дети, имеющие депрессивных мам, значительно чаще демонстрируют более низкий уровень IQ, как показало исследование. От 10% до 25% женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, которая может спровоцировать задержки развития у их малыша. Это уже известно науке, однако исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего предположили, что воздействие на интеллектуальное развитие ребенка и процессы обучения из-за депрессии матери продолжается даже в подростковом возрасте, если, конечно, у мамы продолжаются ее проблемы с психикой. Это исследование особенно актуально для США, которые являются неофициальным чемпионом мира по количеству жертв депрессий и выписываемых антидепрессантов. По статистике, около 10% женщин столкнутся с депрессиями в какой-то период своей жизни. Когда-то к этому психическому расстройству относились, как к чему-то постыдному, однако в последние годы общество делает многое для того, чтобы жертвы депрессий не стеснялись своих проблем и обращались за профессиональной помощью. Особенную опасность представляет послеродовая депрессия, с которой сталкивается до 20% мам, так как она негативно влияет на здоровье малыша, как физическое, так и интеллектуальное. Причина этого точно не установлена, но есть предположения о том, что находящиеся в состоянии депрессии мамы просто уделяют меньше времени своему ребёнку, и именно это отражается на его активности. Для нормального и устойчивого развития малышу требуются игры и постоянное общение, так как в ходе всех этих процессов он учится, а в его мозге закладываются связи между нейронами. Вечно хмурые и задумчивые мамы не обеспечивают своим детям достаточного количества игр и позитива, и это грозит серьезными нарушениями детского интеллекта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)