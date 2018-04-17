Депрессию матери связали с интеллектом детей

Психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу: депрессия матери способна отрицательно сказаться на интеллектуальном развитии ее ребенка. Исследование принято к публикации в журнале Child Development, краткое изложение доступно на портале EurekAlert.

Депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств. По оценкам Всемирной организации здравоохранения , ею страдают около 300 миллионов человек в мире. У женщин расстройство диагностируют чаще, чем у мужчин.

В новом исследовании участвовали примерно 900 жительниц Сантьяго, столицы Чили. Вместе со своими детьми они проходили психологические тестирования раз в пять лет. На первый осмотр к психологу ребенка приводили в возрасте года, затем — в пять, 10 и 16 лет. Специалисты оценивали его вербальный интеллект с помощью стандартных тестов IQ, соответствующих возрасту. Матери в это время проходили опрос, выявляющий симптомы депрессии. Также психологи оценивали эмоциональную привязанность женщин к детям и материальный вклад в их образование: насколько ребенок был обеспечен развивающими игрушками, книгами и учебниками.

Ведущий автор работы Патрисия Ист (Patricia East) / © UC San Diego Health

Исследователи обнаружили прямую зависимость: чем интенсивнее были выражены депрессивные симптомы у матери, тем меньше развивающих материалов получал ребенок. Показатели коэффициента интеллекта у детей женщин с сильными симптомами депрессии оказались в среднем ниже, чем у их сверстников. В вербальных тестах на IQ со шкалой от одного до 19 средний показатель пятилетних детей здоровых матерей составлял 7,78, а у детей женщин с депрессией — 7,3. Психологи отмечают: хотя эта разница невелика, она может отражать особенности развития речи и словарного запаса ребенка.

Результаты исследования показали, что в первые полгода жизни ребенка депрессией страдали многие матери: этому способствовали стресс и образ жизни. По оценкам психологов, около 20% женщин, у которых отмечали тяжелую степень депрессии спустя год после родов, приобретали хронические формы расстройства. В следующих исследованиях психологи планируют оценить, как депрессия матери сказывается на учебе детей и их здоровье: например, на склонности к ожирению.

Авторы более ранней работы обнаружили, что матери, страдающие депрессией, зачастую «физиологически разобщены» со своими детьми. Во время разговора ритмы сердцебиения матери и ребенка оказывались не такими синхронными, как у женщин без симптомов расстройства.