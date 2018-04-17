В Севастополе растет детский травматизм

За первый квартал этого года количество травмированных детей в Севастополе выросло на 6%.

Городская больница № 5 является единственным лечебным учреждением, принимающим детей с травмами. Как рассказал Слободяник, количество детских травм в городе стабильно увеличивается на протяжении уже нескольких последних лет. Так, в 2016 году было зафиксировано 16 тяжелых травм у детей, в 2017-м — 28; травм средней тяжести соответственно 841 и 1291. За первый квартал 2018 года общее количество детских обращений в травматологический пункт увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го «За последние годы практически в два раза увеличилось количество тяжелых травм, и на 25% выросло количество травм средней степени тяжести. Количество обращений в травматологический пункт стабильно высокое -порядка 35-40 обращений в сутки. Однако в летнее время количество обращений возрастает до 70-80 в сутки. Это, прежде всего, проблема организации безопасного отдыха детей и их контроля со стороны взрослых», — отметил главврач.

Наиболее распространены травмы верхних и нижних конечностей, как правило, полученные в результате падения с высоты. Большинство детских травм приходится на период с 8 до 16 часов. Самые тяжелые травмы дети получают в дорожно-транспортных происшествиях. На втором месте по степени тяжести — падение с высоты. На третьем — ожоги.

По мнению Алексея Слободяника, ответственность за детский травматизм полностью лежит на взрослых, прежде всего, на родителях, из-за халатности которых происходит подавляющее большинство травм.