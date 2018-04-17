Самый ценный подарок для врача

Однажды мы с друзьями сидели компанией в ресторане и заговорили о работе. Постепенно речь зашла за подарки — кто какие получал на рабочем месте. Тут один из присутствующих — мой одноклассник, который работает хирургом в государственной районной больнице и параллельно принимает пациентов в частной клинике — рассказал нам очень трогательную историю.

Произошло это, когда ему было около 30 лет. К нему на осмотр родители привели 6-летнюю девочку, которая упала на руку и сильно ушиблась. Он изучил снимок.

Никаких трещин и переломов, к счастью, не было. Но существовала другая проблема — врожденный дефект кисти. Девочка не могла ею двигать (она всегда была полусогнута) и ей удавалось только пальчиками немножко шевелить. Когда доктор спросил родителей об этом, они сказали, что боятся делать операцию, потому что никто никаких гарантий не дает, да и с финансами туго…

Мой одноклассник тогда был молодым специалистом, и его сильно заинтересовал этот случай. В голове уже рисовалась картина, как нужно провести операцию и т.п. Поэтому он сказал родителям повести девочку на обследование, а потом прийти к нему в частную клинику.

Последующие осмотры и консультации убедили его, что он сможет провести необходимую операцию. Поэтому мой друг согласовал это с директором и сказал родителям, что бесплатно поможет их дочке. Однако после операции нужно проходить физиотерапию, которую делают в другой клинике. За нее нужно будет заплатить, но чисто символическую сумму.

Родители обрадовались такому повороту событий, но все еще сильно боялись, как бы операция не навредила девочке. Мой одноклассник тогда честно сказал им, что пианисткой или волейболисткой она никогда не станет, но хотя бы сможет управлять кистью, например, писать и все такое прочее.

Тут взрослые услышали детский голос, который с надеждой спросил: «Доктор, а рисовать я смогу?». Мама девочки зная, как любит и хочет рисовать ее дочь, расплакалась и обняла ребенка. А ее папа посмотрел на моего друга и закивал в знак согласия на операцию.

Прошел примерно год, и мой одноклассник получил подарок, который он считает самым дорогим и самым ценным из всех, которые ему когда-либо дарили. Он рассказал: «Тогда ко мне в больницу пришла та самая девочка со своими родителями и подарила рисунок, который нарисовала специально для меня, сама».

После этих слов он достал из кармана телефон и показал нам фотографию того рисунка. На нем был изображен большой яркий фантастический цветок, под которым детским почерком было написано: «Спасибо, доктор!».

Если честно, я чуть не расплакался.