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В Санкт-Петербурге «Лиза Алерт» проведет полезные тренинги для детей
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В Санкт-Петербурге «Лиза Алерт» проведет полезные тренинги для детей 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в рамках программы «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“, состоящий из добровольцев и занимающийся поиском пропавших без вести людей, проведет обучающие тренинги и мастер-классы для детей.
27 мая в Парке 300-летия Санкт-Петербурга представители этого отряда организуют ряд мероприятий для детей от 6 до 11 лет, обучающих безопасному поведению.
»Мы даем советы по безопасности, которые помогут вашему ребёнку вести себя правильно в нестандартной для него ситуации. Что делать, если ребёнок потеряется на массовом мероприятии, не успеет войти в автобус следом за родителями, как собираться в лес и как себя в нем вести, а также многое другое мы постараемся рассказать ребятам, которые примут участие в «Зеленом марафоне» Сбербанка», — отметил представитель ПСО «Лиза Алерт».
Для всех юных участников и болельщиков «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ на территории парка будут раздаваться памятки по безопасности, специально подготовленные поисковым отрядом „Лиза Алерт“.
Напомним, Сбербанк уже открыл регистрацию участников на „Зеленый марафон „Бегущие сердца“, который пройдет в день рождения города — 27 мая в Парке 300-летия. Основная цель марафона в Санкт-Петербурге — поддержка детского спорта. Строительство новой детской спортивной площадки в Парке 300-летия станет подарком к 315-й годовщине со дня основания Северной столицы.
Чтобы внести свой вклад в это доброе дело, нужно просто зарегистрироваться на сайте http://greenmarathon.ru/ и прийти на праздник. За каждого участника Сбербанк перечислит денежную сумму в Благотворительный фонда развития детско-юношеского спорта Николая Валуева на строительство спортивной площадки.
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