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Летний детский клуб появится при Музее Победы в Москве
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Летний детский клуб появится при Музее Победы в Москве 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в дни летних школьных каникул откроет детско-юношеский военно-патриотический клуб «Лето Побед», сообщает во вторник пресс-служба музея.
"Проблема занятости детей во время каникул встает перед работающими родителями каждое лето. Предлагая свое решение детского досуга, мы пытаемся максимально использовать это время не только для отдыха ребенка, но и для его развития, формирования личности и приобщения к культурно-исторической знаниям", — сказал директор музея Александр Школьник, отметив, что клуб будет работать по графику полного дня.
Клуб начнет свою работу 4 июня, и в будние дни будет принимать детей от 8 до 14 лет. Для них предусмотрены экскурсии по музею, работа детского пресс-центра, квесты на открытых площадках, мастер-классы, развивающие игры и другие мероприятия. Также обеспечивается четырехразовое питание.
Программа рассчитана на разные сроки пребывания: 1 день, 5 или 10.
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