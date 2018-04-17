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Многочисленные трещины образовались на здании дестада в Ульяновске
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Многочисленные трещины образовались на здании дестада в Ульяновске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Многочисленные трещины образовались на здании детского сада № 222 на улице Генерала Тюленева в Ульяновске, сообщает мэрия города. Воспитанников дошкольного учреждения распределили в другие детсады Заволжского района.
По словам начальника управления образования Ульяновска Светланы Куликовой, комиссия, которая была создана на прошлой неделе, обратила внимание на появление трещин, количество которых увеличивается. «Для того чтобы провести детальный осмотр детского сада, принято решение о переводе сотрудников и детей в ближайшие образовательные учреждения Нового города с учётом места жительства детей, — сказала Светлана Куликова.
Эксперты считают, что причиной разрушение здания могли стать грунтовые воды, которые подмыли фундамент. Специалисты-гидрогеологи скоро начнут исследование и дадут заключение о дальнейшей эксплуатации здания.
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